الرياضة

ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر دوري المحترفين السعودي "دوري روشن" والذي يشهد مواجهات قوية.

ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة

وشهدت مباريات الأمس نتائج مثيرة أبرزها فوز الهلال على الخليج بثلاثيّة وسقوط الاتحاد أمام الفتح في صراع الحصول على لقب الدوري.

ونستعرض عبر  دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي دوري روشن قبل بداية مباريات اليوم:-

1-كريستيانو رونالدو: 23 هدف

2-عبد الرازق حمد الله: 19 هدف 

3-كريم بنريما: 17 هدف

4-إيفان توني: 17 هدف 

5-ماركوس ليوناردو: 17 هدف

6-جوليان كينونيس: 16 هدف 

7-ألكسندر ميتروفيتش: 14 هدف

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا