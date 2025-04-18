نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر دوري المحترفين السعودي "دوري روشن" والذي يشهد مواجهات قوية. ترتيب هدافي دوري روشن قبل مباريات اليوم الجمعة وشهدت مباريات الأمس نتائج مثيرة أبرزها فوز الهلال على الخليج بثلاثيّة وسقوط الاتحاد أمام الفتح في صراع الحصول على لقب الدوري. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي دوري روشن قبل بداية مباريات اليوم:- 1-كريستيانو رونالدو: 23 هدف 2-عبد الرازق حمد الله: 19 هدف 3-كريم بنريما: 17 هدف 4-إيفان توني: 17 هدف 5-ماركوس ليوناردو: 17 هدف 6-جوليان كينونيس: 16 هدف 7-ألكسندر ميتروفيتش: 14 هدف