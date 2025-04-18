نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الثانية والثلاثين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال يتصدر الفريق الأول لكرة بنادي برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024/2025، متفوقًا على كل من فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اللذان يتواجدان في المركز الثاني والثالث على التوالي.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة، ويأتي الفريق الملكي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد الروخي بلانكوس في المرتبة الثالثة برصيد 63 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025

1- برشلونة: 70 نقطة، من 31 مباراة.

2- ريال مدريد: 66 نقطة، من 31 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد: 63 نقطة، من 31 مباراة.

4- أتلتيك بيلباو: 57 نقطة، من 31 مباراة.

5- فياريال: 51 نقطة، من 30 مباراة.

6- ريال بيتيس: 48 نقطة، من 31 مباراة.

7- سلتا فيجو: 43 نقطة، من 31 مباراة.

8- مايوركا: 43 نقطة، من 31 مباراة.

9- ريال سوسيداد: 41 نقطة، من 31 مباراة.

10- رايو فاليكانو: 40 نقطة، من 31 مباراة.

11- خيتافي: 39 نقطة، من 31 مباراة.

12- أوساسونا: 38 نقطة، من 31 مباراة.

13- فالنسيا: 37 نقطة، من 31 مباراة.

14- إشبيلية: 36 نقطة، من 31 مباراة.

15- إسبانيول: 35 نقطة، من 30 مباراة.

16- جيرونا: 34 نقطة، من 30 مباراة.

17- ألافيس: 30 نقطة، من 31 مباراة.

18- لاس بالماس: 29 نقطة، من 31 مباراة.

19- ليجانيس: 28 نقطة، من 31 مباراة.

20- بلد الوليد: 16 نقطة، من 31 مباراة.