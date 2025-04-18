نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفيحاء، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء

يلتقي الأهلي مع ضيفه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة، والسابعة وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانييز، محمد بكر.

خط الوسط: فرانك كيسي، جابري فيجا، فراس البريكان.

خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، رياض محرز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وتنقل مباراة الأهلي ضد الفيحاء عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري سورة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.