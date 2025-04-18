بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام القادسية في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القادسية، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد القادسية

ينزل العالمي ضيفًا ثقيلًا على القادسية، مساء اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025 ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام القادسية

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، أيمن يحيى.

خط الهجوم: ساديو ماني، جون دوران، كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد القادسية في المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

وتنقل مباراة النصر والقادسية عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري سورة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

