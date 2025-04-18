نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخلود وضمك اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، مواجهة قوية أمام نظيره ضمك، مساء اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر إبريل الجاري؛ في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الخلود ضد ضمك في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة. الخلود ضد ضمك، مساء اليوم الجمعة على ملعب الحزم.

وستنطلق صافرة مباراة الخلود ضد ضمك، في تمام الساعة السادسة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة والخمس دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الخلود ضد ضمك في الدوري السعودي

وسيتم بث مباراة الخلود ضد ضمك على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات SSC sports السعودية؛ وتحديدا قناة SSC 2HD.

