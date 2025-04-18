نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رين ضد نانت اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، مع نظيره فريق رين، مساء اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي في موسمه الحالي.

موعد مباراة رين ضد نانت في الدوري الفرنسي

من المنتظر أن تبدأ مباراة رين ضد نانت، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق رين المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد نانت في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة نانت ضد رين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية

