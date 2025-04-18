موعد مباراة إسبانيول ضد خيتافي اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 18 من شهر إبريل الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول، مع نظيره فريق خيتافي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة إسبانيول ضد خيتافي في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيول ونظيره خيتافي، اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، على ملعب “باور 8″، معقل فريق إسبانيول.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول ضد خيتافي اليوم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3

