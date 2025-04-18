نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اهلي جدة ضد الفيحاء اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الأهلي والفيحاء وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

فاز الأهلي على الرائد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري السعودي كما فاز الفيحاء على القادسية بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 52 نقطة في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الفيحاء المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

موقف الأهلي والفيحاء في جدول الدوري السعودي

احتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل الفيحاء المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز 11 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 12 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والفيحاء يوم الجمعة 18 أبريل 2025 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية معقل الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والثلث مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والثلث مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء عبر قناة SSC 1 EXTRA HD وسيقوم عبد الله الحربي بالتعليق على أحداث المباراة.

