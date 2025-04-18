نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية ضد النصر اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة السعودية لمتابعة مباراة النصر والقادسية وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.

خسر القادسية من الفيحاء بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي بينما فاز النصر على الرياض بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل النصر المركز الثالث برصيد 57 نقطة في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل القادسية المركز الخامس برصيد 52 نقطة.

موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والقادسية يوم الجمعة 18 أبريل 2025 على استاد الأمير محمد بن فهد معقل القادسية وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة النصر والقادسية عبر قناة SSC Sports HD 1 وسيقوم فهد العتيبي بالتعليق على أحداث المباراة.

موقف النصر والقادسية في الدوري السعودي

احتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 82 حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات.

في حين صعد القادسية إلى الدوري السعودي بعد احتلاله المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.

