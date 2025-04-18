نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الخليجية وبالتحديد القطرية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 18 ابريل في دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة

الخور ضد الدحيل 5:30.

أم صلال ضد العربي 5:30.

الوكرة ضد الشمال 5:30.

الغرافة ضد الشحانية 5:30.

الأهلي ضد السد 5:30.

قطر ضد الريان 5:30.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن

تردد قناة الكأس

القمر: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

