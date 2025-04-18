نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد السعودية بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي الخلود ضد ضمك 6:05

الأهلي ضد الفيحاء 6:20.

النصر ضد القادسية 8:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

