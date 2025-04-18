نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 18- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الساحرة المستديرة بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 18- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.

مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة

الدوري الإسباني

اسبانيول ضد خيتافي 9:00.

الدوري الفرنسي

نانت ضد رين 8:45.

دوري روشن

الخلود ضد ضمك 6:05

الأهلي ضد الفيحاء 6:20.

النصر ضد القادسية 8:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

