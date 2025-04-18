نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 18- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الساحرة المستديرة بكل مكان عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 18- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة.
مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة
الدوري الإسباني
اسبانيول ضد خيتافي 9:00.
الدوري الفرنسي
نانت ضد رين 8:45.
دوري روشن
الخلود ضد ضمك 6:05
الأهلي ضد الفيحاء 6:20.
النصر ضد القادسية 8:00.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.