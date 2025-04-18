نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلامنجو يساند هنريكي بعد اتهامه بالتلاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم نادي فلامنجو البرازيلي، جناحه برونو هنريكي، وذلك بعد تقارير أفادت اتهامه من جانب الشرطة، بتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة.

فلامنجو يساند هنريكي بعد اتهامه بالتلاعب

وكانت وسائل إعلام برازيلية، قد ذكرت أن هنريكي جرى اتهامه بتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة بالدوري البرازيلي في 2023، وذلك بغرض استفادة أفراد من عائلته من المراهنات عبر الإنترنت.

وقال فيلبي لويس، المدير الفني للفريق، إن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، والذي شارك مع منتخب البرازيل في مباراتين، يجب افتراض براءته من التهمة.

وأضاف لويس، بعد الفوز 6-0 على جوفنتود في الماراكانا ببطولة الدوري "لقد تحدثت إليه، وهو بحالة جيدة وحضر مع جميع زملائه، الشيء الوحيد الذي نطلبه هو افتراض براءته كشخص لديه حق الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات".

وتابع فيلبي لويس، الذي أشار إلى استمرار تواجد برونو في قائمة الفريق "سلوكه ينبع من شخص هادئ تماما، ونزل إلى أرض الملعب اليوم وكان مع زملائه، وهو بخير تماما".

