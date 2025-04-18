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أحمد جودة - القاهرة - تشتعل المنافسة على لقب الدوري الإسباني، مع انطلاق الجولة 32، حيث يواجه المتصدر برشلونة ضيفه سيلتا فيجو، بينما يستضيف ريال مدريد منافسه أتلتيك بيلباو، وينتظر أتلتيكو مدريد مواجهة سهلة أمام صاحب الأرض، لاس بالماس المتعثر.

الريال يسعى لتضميد جراحه.. وبرشلونة يصطدم بطموحات سيلتا

وتنطلق الجولة غدًا الجمعة بمباراة إسبانيول وخيتافي، وتُختتم الاثنين بلقاء جيرونا وريال بيتيس.

ويدخل البارسا المباراة بعد خسارته (1-3) أمام بوروسيا دورتموند، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه تأهل بفضل فوزه (4-0) ذهابًا.

ويسعى البلوجرانا لتجاوز أدائه الضعيف في ألمانيا، والحفاظ على فارق النقاط الأربع عن ريال مدريد (الوصيف)، والسبع عن أتلتيكو مدريد (الثالث).

لكن سيلتا فيجو، الذي ينافس على مراكز أوروبية، لن يكون خصمًا سهلًا، خاصةً أن مباراة الدور الأول بينهما انتهت بالتعادل (2-2).

ويطمح سيلتا للفوز في كامب نو، لأول مرة منذ مايو/آيار 2021.

وعلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، يأمل الريال في مواصلة المنافسة على اللقب، عندما يلتقي أتلتيك بيلباو، بعد خسارته أمام آرسنال ذهابا وإيابا (3-0 و2-1)، وخروجه من دوري الأبطال.

وسيغيب كيليان مبابي، نجم الفريق الملكي، عن المباراة بسبب الإصابة.

لكن الميرينجي لم يخسر على أرضه أمام بيلباو، منذ أكثر من 20 عامًا.

ويسعى الفريق الباسكي، الرابع بـ57 نقطة، لتعزيز موقعه المؤهل لدوري الأبطال، مستفيدًا من فوزه (2-1) على الريال في الدور الأول.

أما أتلتيكو مدريد فيواجه لاس بالماس، المتواجد في مراكز الهبوط، في مباراة تبدو الأسهل بين لقاءات الكبار.

ومن جانبه، يطارد فياريال، الخامس بـ51 نقطة، بيلباو ويستضيف ريال سوسيداد، بينما يحل ريال بيتيس، السادس، ضيفًا على جيرونا المتعثر.

وتشمل مباريات الجولة أيضا: إسبانيول مع خيتافي، رايو فايكانو مع فالنسيا، مايوركا مع ليجانيس، بلد الوليد مع أوساسونا، وإشبيلية مع ألافيس.

