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أحمد جودة - القاهرة - تغلب توتنهام الإنجليزي على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (1-0)، اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع (2-1)، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت (1-1).

توتنهام يتجاوز فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

وسجل دومينيك سولانكي هدف توتنهام من ركلة جزاء (43)، بعد خطأ من حارس فرانكفورت، كايو سانتوس، ضد جيمس ماديسون، نجم السبيرز، الذي أُصيب وغادر المباراة (45+1).

ويعيش توتنهام، الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، موسمًا محليًا صعبًا، مما يجعل الدوري الأوروبي أمله الأخير.

وبدأ فرانكفورت، الثالث في الدوري الألماني، المباراة بقوة، لكن توتنهام امتص الضغط.

وتصدى سانتوس لتسديدة ماتياس تيل (25)، بينما أهدر فرانكفورت فرصًا عبر فارس الشايبي (51)، وراسموس كريستانسن (82).

وتألق حارس توتنهام، جولييلمو فيكاريو، بتصديات حاسمة (75)، ليصمد فريقه تحت ضغط فرانكفورت ويضمن التأهل.