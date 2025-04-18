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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة الفريق ضد صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ياسر ريان: مباراة صن دوانز ليست صعبة.. وكنت أتمنى تواجد علي معلول بقائمة الأهلي

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "هناك تخوف عند جماهير الأهلي من مواجهة صن داونز، لاعبي الأهلي يجيدون اللعب في تلك الظروف وخماسية صن داونز لن تتكرر مجددا".

وأضاف: "لاعبي صن داونز يلعبون كرة أوروبية ويجيدون اللعب خارج الأرض، فريق صن داونز يجيد تطوير نفسه بشكل سريع ويتعلم من أخطائه".

وأكمل: "مباراة صن دوانز ليست صعبة على الأهلي ولاعبي الأحمر قادرون على التعامل الجيد معها".

وأردف: "أتوقع رحيل كولر حال الخروج من نصف نهائي دوري الأبطال، على كولر أن لا يخاف أمام صن داونز ويلعب على الفوز".

واختتم حديثه قائلًا: "كنت أتمنى أن يتواجد علي معلول بقائمة الأهلي أمام صن داونز، عمر كمال الأفضل لشغل مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز".