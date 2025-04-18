نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوزاس تطيح بجراتشيفا خارج بطولة روان للتنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فازت اللاعبة الإسبانية جيسيكا بوزاس، المصنفة 73 عالميا، على نظيرتها الفرنسية فارفارا جراتشيفا (67)، بواقع 6-3 و6-3 في ثمن نهائي بطولة روان الفرنسية، فئة 250 نقطة، على الملاعب الترابية.

بوزاس تطيح بجراتشيفا خارج بطولة روان للتنس

واحتاجت جيسيكا بوزاس، إلى ساعة و23 دقيقة، للفوز على فارفارا جراتشيفا.

وفي ربع النهائي الذي سيقام غدا الجمعة، ستواجه بوزاس،، سفيتوليتا، الأوفر حظا للقب، والتي تحل حاليا في المركز 18 في التصنيف العالمي، بعدما فازت على مواطنتها أنهايلينا كالينينا (65) في مباراة ثمن النهائي بواقع 6-4 و6-0، في ساعة و21 دقيقة.