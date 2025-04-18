المتأهلون لنصف نهائي الدوري الأوروبي

المتأهلون لنصف نهائي الدوري الأوروبيتأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي لنصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه على ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل أربعة، الخميس في إياب الدور ربع النهائي في مباراة امتدت لوقتين إضافيين قبل أن يحسمها الفريق الإنجليزي لصالحه.

وسجل خماسية مانشستر كل من مانويل أوغارتي في الدقيقة (10)، وديوغو دالوت (45)،وبورنو فرنانديز (114)، وكوبي ماينو (119)، وهاري ماغواير (120)، بينما سجل أهداف أولمبيك ليون، توليسو (71)، و تاغليافيكو (78)، وريان شرقي (104) ولاكازيت (109).

وتأهل الفريق الإنجليزي بمجموع المباراتين بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما في فرنسا.

كما تأهل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لنصف النهائي بفوزه على مضيفه آينترأخت فرنكفورت الألماني بهدف دون رد.

ويدين الفريق الإنجليزي بالفضل في فوزه للاعبه دومنك سولانكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (43).

وكان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب بهدف لمثله ليتأهل توتنهام بمجموع المباراتين بالفوز بهدفين مقابل هدف.

كما فاز أتلتيك بيلباو على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي بهدفين دون رد سجلهما سانسيت في الدقيقة (45)، وويليامز (80).

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل من دون أهداف ليتأهل الفريق الإسباني لنصف النهائي.

كما تأهل بودوغليمت النرويجي بفوزه على لاتسيو الإيطالي بركلات الترجيح بثلاث ركلات مقابل ركلة واحدة في مباراة امتدت لشوطين إضافيين بعد انتهاء وقتيها الرسمي والإضافي بنتيجة التعادل ذهابا وإيابا بثلاثة أهداف لكل فريق.

وبلغ فيورنتينا الإيطالي نصف النهائي، بعد تعادله مع ضيفه تسيلي السلوفيني بهدفين لكل فريق.

وكان الفريق الإيطالي قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف ليتأهل بمجموع المباراتين بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

كما تأهل ريال بيتيس الإسباني لنصف النهائي بعد تعادله مع فريق باجيلونيا البولندي بهدف لمثله ليستفيد الفريق الإسباني من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، ويتأهل بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي على الرغم من خسارته أمام ضيفه ليغا وارسو البولندي بهدفين مقابل هدف، ليضمن مقعده في نصف النهائي بالفوز في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدفين كما تأهل فريق يورغوردين السويدي لنصف النهائي بالفوز على رابيد فيينا النمساوي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان الفريق السويدي قد خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدفين.