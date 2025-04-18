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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، أسلوب لعب ريال مدريد أمام آرسنال أمس الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريو فرديناند ينتقد أسلوب ريال مدريد أمام آرسنال

وانتقد اللاعب الإنجليزي المعتزل ومعلق قناة "تي إن تي سبورتس" بشدة الأداء الذي قدمه الريال في سانتيجو برنابيو في المباراة التي خسرها الملكي 2-1 رغم حاجته لقلب تأخره 3-0 في لقاء الذهاب.

وقال فرديناند، خلال تصريحات أطلقها عبر القناة: "ريال مدريد يبحث فقط عن الكرات العرضية، هذا هو التهديد الوحيد الذي لديه، إدخال الكرة إلى منطقة الجزاء وانتظار حدوث شيء ما".

وأضاف: "لو أخبرتني أنك ستذهب إلى البرنابيو، وأن كل ما عليك فعله هو الدفاع في مواجهة عرضيات، فسأكون سعيدا".