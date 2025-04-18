نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات الترجيح تقصي لاتسيو من الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل بودو جليمت النرويجي، مغامرته في الدوري الأوروبي، بعد فوزه بركلات الترجيح 3-2 على مضيفه لاتسيو الإيطالي، في إياب ربع النهائي.

ركلات الترجيح تقصي لاتسيو من الدوري الأوروبي

وانتهى الوقت الأصلي بفوز لاتسيو 2-0 على بودو جليمت، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق النرويجي في لقاء الذهاب، الذي أقيم بينهما الأسبوع الماضي، ليلجأ الطرفان إلى الوقت الإضافي.

وافتتح فالنتين كاستيلانوس التسجيل لصالح لاتسيو في الدقيقة 21، فيما أضاف تيجاني نوسلين الهدف الثاني لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، حيث أضاف بولايي ديا الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 99، لكن أندرياس كلاوسن هيلميرسن أحرز هدف بودو جليمت الوحيد في الدقيقة 108، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 120، ليتعادل الفريقان 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ويحتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق الضيف.

وبتلك النتيجة، ضرب بودو جليمت، موعدا في المربع الذهبي مع توتنهام هوتسبير، الذي صعد للدور ذاته، عقب اجتيازه عقبة آينتراخت فرانكفورت.