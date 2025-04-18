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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لاعبة التنس الإسبانية سارا سوريبيس، المصنفة رقم 85 عالميا والحائزة على الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الخميس، وقف مسيرتها الاحترافية لمدة غير محددة.

سارة سوريبيس تعلن إيقاف مسيرتها مؤقتا

يأتي ذلك من أجل الاعتناء بصحتها الذهنية والبدنية بعد أشهر من المعاناة، حسبما ذكرت عبر حساباتها بشبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت سوريبيس رسالة مكتوبة بخط اليد بتاريخ الخميس الموافق 17 من أبريل/نيسان مصحوبة بأغنية "سقوط حر" للفنانين الإسبانيين لييب وروبي، والذي قام الأول بتأليفها لمحاولة مساعدة صديق يعاني من مشكلات في الصحة العقلية.

وأكدت اللاعبة الإسبانية أنها فقدت الشغف وأنها بحاجة إلى المساعدة ويجب أن تحصل على راحة مشيرة إلى أنها لا تعلم بعد إذا ما سيكون هذا التوقف مؤقتا أم نهائيا.

وقالت سوريبيس، في رسالتها: "أردت أن أخبركم بأنني قررت منح نفسي بعض الوقت. وقت لي ولذهني وجسدي. أنا أعاني منذ أشهر عديدة داخل ملاعب التنس".

وأضافت: "سارة المرحة والسعيدة التي ترونها خارج الملعب ليست بأي حال من الأحوال حقيقة كل ما أحمله بداخلي. لقد فقدت شغف التدريب والتحسن وحتى المشاركة في البطولات. لحظات المعاناة أكثر بكثير من لحظات الهدوء. تقول ذلك الشخصية التي لطالما أحبت التدريب والعمل والتحسن والمنافسة".

وتحتل سوريبيس حاليا المركز رقم 40 في تصنيف الزوجي برابطة لاعبات التنس المحترفات والمركز رقم 85 في التصنيف الفردي.