نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي جريزمان: أنباء التجديد فاجأته! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، بأن أنطوان جريزمان لم يوافق بعد على عرض أتلتيكو مدريد، لتجديد عقده لعامين، مع خيار التمديد لعام ثالث، نافيًا أنباء الاتفاق بين الطرفين.

محامي جريزمان: أنباء التجديد فاجأته!

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن محامي اللاعب، سيفان كاريان، قوله: "أنطوان متفاجئ للغاية بالمعلومات المنتشرة في الصحافة الإسبانية".

وأضافت الصحيفة أن جريزمان، الذي ينتهي عقده مع الأتلتي بنهاية الموسم الحالي، لا يزال يدرس العرض المقدم من النادي، دون إعطاء موافقة نهائية حتى الآن.

وأشارت إلى اجتماع عُقد في 24 مارس/آذار الماضي، بين وكلاء اللاعب وإدارة أتلتيكو، وقدم خلاله النادي عرضا للتجديد.

وأكدت "ليكيب" أن الاجتماع لم يتناول مسألة الراتب، ونفت أن يكون جريزمان مستعدًا لتخفيض راتبه الحالي إلى النصف، كما زعمت بعض التقارير الإسبانية.

يُذكر أن جريزمان (34 عامًا) يملك عروضًا أخرى، بعضها من دوريات عربية، لا يرغب في الانتقال إليها، وأخرى من الولايات المتحدة التي ينظر إليها بإيجابية.