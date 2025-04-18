نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، عقب تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره ليون بنتيجة 7-6 بمجموع مباراتي ربع نهائي البطولة.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

أحرز اللاعب مانويل أوجارتي الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد، عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بأسيست جارناتشو.

وأضاف ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بتمريرة من زميله هاري ماجواير.

ثم سجل كورينتين توليسو الهدف الأول لصالح فريق أولمبيك ليون في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 77 من الشوط الثاني، أدرك اللاعب نيكولاس تاليافكو الهدف الثاني لفريق ليون، بتمريرة من مايتلاند نيلز.

وفي الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول سجل ريان شرقي لاعب فريق ليون الهدف الثالث في شباك اليونايتد.

ثم تمكن ألكسندر لاكازيت من تسجيل الهدف الرابع لصالح ليون في الدقيقة 109 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 114 الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء أيضا.

وسجل كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد هدف التعادل الرابع في الدقيقة 120.

ونجح. هاري ماجواير في تسجيل الهدف الخامس القاتل في مرمى ليون، عند الدقيقة 120+1 من الوقت بدل الضائع