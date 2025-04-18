نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب ليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تحقيق الفوز بشق الأنفس على نظيره أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 5-4 ليتأهل الشياطين الحمر بشكل رسمي إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق مانشستر يونايتد.

وسجل مبكرا اللاعب مانويل أوجارتي الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد، عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، بأسيست جارناتشو.

وسدد برونو فيرنانديز نجم خط وسط مانشستر يونايتد، كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم في الدقيقة 36.

وأضاف ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بتمريرة من زميله هاري ماجواير.

ومع أحداث الشوط الثاني، أحرز كورينتين توليسو الهدف الأول لصالح فريق أولمبيك ليون في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 77 من الشوط الثاني، أدرك اللاعب نيكولاس تاليافكو الهدف الثاني لفريق ليون، بتمريرة من مايتلاند نيلز.

وتعرض اللاعب كورينتين توليسو نجم فريق ليون للطرد، في الدقيقة 89 من الشوط الثاني بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية.

وانتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول سجل ريان شرقي لاعب فريق ليون الهدف الثالث في شباك اليونايتد.

ثم تمكن ألكسندر لاكازيت من تسجيل الهدف الرابع لصالح ليون في الدقيقة 109 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 114 الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء أيضا.

وسجل كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد هدف التعادل الرابع في الدقيقة 120.

ونجح. هاري ماجواير في تسجيل الهدف الخامس القاتل في مرمى ليون، عند الدقيقة 120+1 من الوقت بدل الضائع.