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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمار معاذ حارس مرمى الزمالك السابق ومدرب حراس الوحدة الاماراتي الحالي، ضرورة تهيئة الأجواء التي تساعد لاعبي الزمالك على تحقيق الأهداف المطلوبة.

عمار معاذ: حظوظ الزمالك قائمة في الدوري..وأطالب الجماهير بالدعم

وقال عمار معاذ خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامي مينا ماهر: "من المفترض تقليل الضغوط على اللاعبين خلال تلك الفترة وتهيئة الأجواء التي تساعدهم على النجاح وتحقيق البطولات".

وتابع: "الأحداث الأخيرة مثلت ضغوطًا على نجوم الزمالك، وعلى الجماهير مساندتهم خلال المباريات المقبلة ودعمهم بشكل جيد لاستعادة الانتصارات".

وأشار إلى أن حظوظ الزمالك في التتويج بالدوري لازالت قائمة والمهمة ليست مستحيلة لتعويض فارق الـ 6 نقاط، مطالبا اللاعبين بأن يؤمنوا بحظوظهم وقدراتهم في مشوارهم ببطولتي الدوري والكأس".

واختتم: "انشغال الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا يعد فرصة ثمينة للاعبي الزمالك للخروج بأفضل النتائج".

