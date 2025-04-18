نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سيمبا: الكرة المصرية الأقوى في إفريقيا.. والأهلي سيرفع راية القارة عاليًا بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث فادلو ديفيدز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، عن تأهل فريقه إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي على حساب المصري البورسعيدي.

وقال فادلو ديفيدز مدرب سيمبا التنزاني في حواره مع برنامج ستاد المحور: "كرة القدم المصرية قوية جدًا، وبالطبع تُعد من الأقوى في إفريقيا ونعم، على الرغم من أن نادي بيراميدز قوي، إلا أن الجميع يعرف قوة وعظمة الأهلي".

وأضاف: "فيما يتعلق بالفرق الأربعة التي تمثلنا في كأس العالم للأندية، فربما هذا الموسم آمالنا معلقة على الأهلي ليقدم أداءً جيدًا ويجعل إفريقيا فخورة، وبالطبع، الأهلي، مع تاريخه الكبير في هذه البطولات وفي كرة القدم المصرية والإفريقية بشكل عام، نعلم أنه سيرفع العلم الإفريقي عاليا في كأس العالم للأندية".

واختتم حديثه قائلًا: "الآن بعد أن تأهلنا إلى نصف النهائي، بالطبع لدينا الطموح لأن نأخذها مرحلةً تلو الأخرى، ونحن سنواجه ستيلينبوش، فريق نعرفه جيدًا، كونه من جنوب إفريقيا، وطموح سيمبا، بالطبع، هو الوصول إلى النهائي ومحاولة الفوز بالبطولة، خاصة الآن بعد أن نواجه فريقًا مثل ستيلينبوش وليس عملاق مصر نادي الزمالك".

