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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه بشأن إمكانية الرحيل عن صفوف روما الإيطالي بنهاية الموسم الجاري.

ديبالا يحسم مستقبله مع روما الإيطالي

وأكد ديبالا في مقابلة تليفزيونية بإيطاليا: "سأبقى في روما، أراكم الموسم المقبل".

وواصل ديبالا، الذي ينتهي تعاقده مع روما في صيف 2026، "الابتعاد عن الملاعب أمر مروع، لأني أريد أن أكون مع زملائي في الفريق، وأن أكون متاحا للمدرب كلاوديو رانييري لمساعدة الفريق".

وأشار: "أعلم أني سأغيب لفترة طويلة، ولكني أعمل بجدية للعودة سريعا، ووجدت دعما كبيرا من ملاك النادي منذ إصابتي، وكانوا حريصين على اتخاذ القرار الأفضل لتجنب تجدد الإصابة".

ويبتعد ديبالا عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال شهر مارس الماضي.