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أحمد جودة - القاهرة - تحدث دافيد ألابا، مدافع ريال مدريد، عن خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أرسنال بنتيجة 5 - 1 في مجموع مباراتي ربع النهائي.
ألابا: مغادرة دوري الأبطال ليست بالأمر السهل
وقال ألابا عبر حسابه على إنستجرام: "مغادرة هذه البطولة الخاصة ليسا بالأمر السهل، لكن لحظات كهذه لطالما عززت تصميمنا على العودة أقوى.
سنفعل الشيء نفسه الآن. لا يزال هناك الكثير لنقاتل من أجله هذا الموسم".
وأضاف: "شكرًا لكم يا مشجعي مدريد على دعمكم الرائع أمس. دائمًا ما نشعر به، ونحتاجه، وهو يلهمنا في كل خطوة على الطريق. دعونا نرفع رؤوسنا، ونعيد التركيز، ونستعد للمباريات القادمة".