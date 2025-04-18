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أحمد جودة - القاهرة - تحدث دافيد ألابا، مدافع ​ريال مدريد​، عن خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أرسنال بنتيجة 5 - 1 في مجموع مباراتي ربع النهائي.

ألابا: مغادرة دوري الأبطال ليست بالأمر السهل

وقال ألابا عبر حسابه على إنستجرام: "مغادرة هذه البطولة الخاصة ليسا بالأمر السهل، لكن لحظات كهذه لطالما عززت تصميمنا على العودة أقوى.

سنفعل الشيء نفسه الآن. لا يزال هناك الكثير لنقاتل من أجله هذا الموسم".

وأضاف: "شكرًا لكم يا مشجعي مدريد على دعمكم الرائع أمس. دائمًا ما نشعر به، ونحتاجه، وهو يلهمنا في كل خطوة على الطريق. دعونا نرفع رؤوسنا، ونعيد التركيز، ونستعد للمباريات القادمة".