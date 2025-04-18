الرياضة

ألابا: مغادرة دوري الأبطال ليست بالأمر السهل

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ألابا: مغادرة دوري الأبطال ليست بالأمر السهل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث دافيد ألابا، مدافع ​ريال مدريد​، عن خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام أرسنال بنتيجة 5 - 1 في مجموع مباراتي ربع النهائي.

ألابا: مغادرة دوري الأبطال ليست بالأمر السهل

وقال ألابا عبر حسابه على إنستجرام: "مغادرة هذه البطولة الخاصة ليسا بالأمر السهل، لكن لحظات كهذه لطالما عززت تصميمنا على العودة أقوى.

سنفعل الشيء نفسه الآن. لا يزال هناك الكثير لنقاتل من أجله هذا الموسم".

وأضاف: "شكرًا لكم يا مشجعي مدريد على دعمكم الرائع أمس. دائمًا ما نشعر به، ونحتاجه، وهو يلهمنا في كل خطوة على الطريق. دعونا نرفع رؤوسنا، ونعيد التركيز، ونستعد للمباريات القادمة".

مريم الجابري

مريم الجابري

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