نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعطي لاعبي الأهلي مفتاح الفوز على صنداونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن السويسري مارسيل كولر، قام بتدريب لاعبي الأهلي اليوم على عدد من الحالات الفنية داخل الملعب استعدادًا لمواجهة صن داونز.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" كولر شدد على أهمية الركلات الحرة والركلات الركنية التي تعتبر أكبر نقاط الضعف لدى فريق صن داونز".

وأضاف:" على الجانب الأخر أكد كولر على أهمية التركيز في التمركز داخل الملعب في الحالة الدفاعية بسبب تركيز صنداونز على تجميع اللعب في جبهة والقيام بتغير الملعب بشكل مفاجئ للجبهة الأخرى لاستغلال الأخطاء الدفاعية".