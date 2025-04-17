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أحمد جودة - القاهرة - اعتذر جوسيلب ستانيشيتش، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لدفعه فتى من حاملي الكرات، خلال المباراة التي خرج على أثرها فريقه أمام إنتر ميلان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

نجم بايرن ميونخ يعتذر عن دفعه لفتى من حاملي الكرات

وقام ستانيشيتش بدفع الفتى عن مقعده بعد أن بدا أن الفتى رمى الكرة بعيدا لتأخير ستانيشيتش أثناء محاولته تنفيذ رمية تماس في الوقت بدل الضائع. كان بايرن يبحث عن هدف آخر لفرض التمديد، لكنه خسر مساء الثلاثاء 3 / 4 في مجموع المباراتين.

وقال ستانيشيتش في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرياضي "أر أيه إن":" كل فرق العالم تحاول إضاعة الوقت قليلا. قاموا بفعل ذلك بشكل أفضل قليلا من بعض الفرق الأخرى".

وأضاف:" ربما كان هناك القليل من الغباء مني وأنا آسف أنني قمت بدفعه. في تلك اللحظة كنت منزعجا أن مثل هذه الألاعيب البسيطة تنفذ، وأجد أن هذا لم يكن ضروريا".

وشاهد الجهاز الفني لإنتر هذه الواقعة وقاموا بالاحتجاج للحكم. ولم يحصل ستانيشيتش على أي بطاقة.