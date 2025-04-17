نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزية مهاجم الأهلي لخوض مباراة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عاد للتدريبات الجماعية اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" عودة وسام أبوعلي للتدريبات الجماعية للأهلي إضافة قوية بكل تأكيد".

وأكمل:" وسام أبوعلي كان يعاني من إصابة خفيفة في آخر مران للفريق في القاهرة صباح الثلاثاء وخاض تدريبات تأهيلية أمس الأربعاء في جنوب إفريقيا".

