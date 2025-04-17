نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف لـ ستاد المحور تفاصيل اجتماع مجلس الإدارة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن مجلس إدارة نادى الزمالك، أنهى اجتماعه الذى عقد اليوم الخميس والذى تم مناقشة فيه العديد من الملفات التى تخص النادي وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر بنادي الزمالك لـ ستاد المحور، أن اجتماع الزمالك اليوم الخميس لم يتطرق إلى ملف أزمة زيزو مع الفريق الأبيض خاصة أن المسئولين يعتبرون أن هذا الملف منتهى بالنسبة لهم وسيتم اتخاذ فيه الإجراءات القانونية التى تحفظ حق النادي.

وأوضح المصدر أيضًا أن الاجتماع لم يتطرق إلى مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو مع الزمالك،كما لم يتم طرح تولى مدير تعاقدات للفريق خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الزمالك فى اجتماعه إلى التجهيز لافتتاح فرع النادى الجديد فى أكتوبر،وكذلك الأنشطة الرياضية فى النادي مثل السلة والطائرة ومستحقات الألعاب الأخرى.