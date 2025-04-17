نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دافيد فيا: أرسنال قدم مباراة رائعة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ​دافيد فيا​، نجم ​برشلونة​ السابق، عن فوز أرسنال على ​ريال مدريد​ بنتيجة 2 - 1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيدًا بأداء الفريق الإنجليزي.

وصرح فيا قائلا: "أعتقد أن أرسنال لعب مباراة رائعة ولم يسمحوا لريال مدريد بمحاولة الريمونتادا. المفتاح كان لقاء الذهاب، حيث حصل أرسنال على ميزة كبيرة. مدريد واجه وقتًا صعبًا للغاية، على الرغم من تاريخهم في الريمونتادا".

وبهذا الانتصار، تأهل أرسنال إلى نصف النهائي بنتيجة 5 - 1 في مجموع المباراتين، مؤكدين قوتهم كأحد أبرز المرشحين للقب.

إنتر ميلان يعبر البايرن

كما تأهل فريق إنترميلان الإيطالي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-2 في مباراة إياب ربع النهائي التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا.