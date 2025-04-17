نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس يبتعد وأنشيلوتي في طريقه لتدريب البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يغادر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريق ريال مدريد بعد نهائي كأس ملك إسبانيا في 26 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، التي أشارت إلى أنه سيتجه إلى تدريب منتخب البرازيل الذي يفاوض جورجي جيسوس أيضا.

أثار أنشيلوتي الشكوك حول مستقبله مع النادي الإسباني بعد وداع ريال مدريد لدوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، عقب الهزيمة على أرضه أمام أرسنال 2-1، يوم الأربعاء.

وذكرت "سكاي سبورتس" أن المدرب البالغ من العمر 65 عاما سيظل في منصبه حتى نهائي كأس الملك ضد برشلونة، والذي سيقام في إشبيلية، ولكن من المتوقع أن يغادر بعد المواجهة.

وينافس ريال مدريد غريمه برشلونة على الفوز أيضا بلقب الدوري، إذ يتأخر فريق أنشيلوتي بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة مع تبقي 7 مباريات.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقيان في الكلاسيكو يوم 11 مايو المقبل بالدوري، لكن "سكاي سبورتس" كشفت أنه لن يكون حينها مدربا لريال مدريد.

ويرغب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن يتولى الإيطالي المسؤولية الفنية للمنتخب، ومن الممكن أن يتم تعيينه قبل نهاية الموسم حال تمت إقالته، وهو ما يؤثر على فرص البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، في قيادة "السيليساو"، باعتباره أحد أبرز الأسماء المطروحة بجانب أنشيلوتي.