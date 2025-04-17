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أحمد جودة - القاهرة - عبّر مدرب ​أرسنال​، ​مايكل أرتيتا​، عن إعجابه الكبير بمدرب ​باريس سان جيرمان​ ​لويس إنريكي​، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نصف نهائي ​دوري أبطال أوروبا​.

وتأهل أرسنال إلى هذا الدور بعد إطاحة ​ريال مدريد​ من ربع النهائي، بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة إجمالية 5-1، بينما صعد باريس سان جيرمان على حساب أستون فيلا.

أرتيتا يشيد بـ إنريكي: ما بناه مع باريس مميز

وفي تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية، قال أرتيتا: "أنا من أشد المعجبين بلويس إنريكي منذ سنوات، إنه مدرب رائع، وما بناه مع باريس سان جيرمان مميز حقًا."

وأضاف: "فريقه يلعب بثبات رائع وأسلوب واضح، لذا نعلم أننا أمام مواجهتين في غاية الصعوبة."

وتحدث أرتيتا أيضًا عن جانب شخصي في هذه المواجهة، حيث سبق له ارتداء قميص باريس سان جيرمان في بداية مشواره الاحترافي.

وختم تصريحاته قائلًا: "ستكون مباراة مميزة بالنسبة لي على المستوى الشخصي. لقد أحببت اللعب هناك، كانت أول محطة حقيقية في مسيرتي."