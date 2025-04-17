نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضمام باسم وهيثم الحسيني للإشراف الفني على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للجودو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمام الثنائي هيثم الحسيني وباسم الحسيني، مدربي الجودو، كخبراء فنيين للإشراف على جميع مراحل المشروع المختلفة، بدءًا من البراعم، مرورًا بالناشئين والشباب، وصولًا إلى صفوة لاعبي الجودو، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

انضمام باسم وهيثم الحسيني للإشراف الفني على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للجودو

وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز التحركات الاستراتيجية للوزارة، حيث تعكس اهتمامها الكبير بنقل الخبرات الدولية والأولمبية إلى اللاعبين الموهوبين، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة في أكبر البطولات العالمية.

ويتمتع الثنائي باسم وهيثم الحسيني بسيرة ذاتية حافلة بالإنجازات في مجال تدريب الجودو، حيث قادا المنتخب المصري للجودو خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، كما أشرفا على تدريب نادي الشمس منذ عام 2015 وحتى عام 2024، وكانا قد بدأ مشوارهما التدريبي مع النادي منذ عام 2009 وحتى 2015.

كما سبق للكابتن باسم الحسيني تدريب فريق اتحاد الشرطة الرياضي في الفترة من 2008 إلى 2009، وحقق معه نتائج متميزة، أبرزها الفوز بميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة العالم للشرطة عام 2009.

أما على صعيد الإنجازات، فقد استطاع الثنائي تحقيق العديد من النجاحات الكبيرة للجودو المصري، من أبرزها:

تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة العالم عن طريق البطل إسلام الشهابي بطوكيو عام 2011.

الفوز بـ 17 ميدالية متنوعة في جولات الاتحاد الدولي للجودو (IJF).

حصد ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للماسترز؛ الأولى في الرباط 2015 عبر اللاعب رمضان درويش، والثانية في المكسيك 2016 عن طريق اللاعب محمد علي.

تحقيق أكثر من 80 ميدالية متنوعة في كافة البطولات الأفريقية للناشئين والكبار.

حصد المركز الأول عدة مرات في البطولات الأفريقية على مستوى الناشئين والكبار، فردي وجماعي.

الوصول إلى المركز الخامس في بطولة العالم للناشئين للفرق والتأهل إلى الدور نصف النهائي في نفس البطولة.

الفوز بأكثر من 200 بطولة محلية، وأكثر من 100 ميدالية قارية في بطولات الأندية.

تحقيق لقب بطولة الجمهورية للكبار منذ عام 2010 وحتى الآن.

الفوز ببطولة الدوري المصري مرتين.

ويهدف المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تأهيلهم بالشكل الأمثل للوصول إلى أعلى مستويات التنافس العالمية.

ومن المنتظر أن يساهم انضمام الكابتنين باسم وهيثم الحسيني إلى منظومة المشروع في إحداث نقلة نوعية بمنظومة تدريب الجودو، من خلال نقل خبراتهما الواسعة وتوجيه اللاعبين لتطوير مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.