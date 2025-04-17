الفتح يحقق فوز ثمين على حساب اتحاد جدة في دوري روشن للمحترفين السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بثنائية نظيفة على حساب نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي

انطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "عبدالله بن جلوي".

بدأت المباراة قوية من جانب فريق الفتح وافتتح التسجيل في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول وتقدم بالهدف الأول عن طريق "أمين السباعي"

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق الفتح في الدقيقة 34 ولكن أهدرها مراد باتنا



واسفر الشوط الأول على تقدم فريق الفتح بهدف نظيف دون رد



حاول فريق اتحاد جدة إحراز هدف التعادل ولكن لم يتمكن من الوصول إلى مرمي الفتح

عزز لاعبي الفتح هدف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 69 جاء عن طريق ماتياس فارجاس"



احتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز الفتح بهدفين مقابل لاشيء

الفوز يرفع رصيد الفتح إلي النقطة 29 في المركز الثالث عشر بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 65 متصدرا ترتيب الدوري السعودي