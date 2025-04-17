نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يسعى لتجاوز الفيحاء من أجل تأمين مقعد النخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل أهلي جدة، ضيفه الفيحاء يوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، لحساب الجولة الـ28 لدوري "روشن" السعودي.

ويدخل فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله اللقاء متنشيًا بفوزه في الجولة الماضية على الرائد 2-0، ساعيًا إلى الاستمرار في نتائجه الإيجابية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة التي تستضيفها السعودية في الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل، ويعول عليها الفريق الجداوي كثيرًا لإنقاذ موسمه بعدما ودع مسابقة كأس الملك مبكرًا وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل المركز الرابع بـ52 نقطة متأخرًا عن المتصدر جاره الاتحاد بـ13 نقطة.

ويبحث النادي الغربي عن تأمين المركز الثالث الذي يضمن له المشاركة بطولة النخبة الآسيوية الموسم المقبل، إذ تفصله 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث.

وفاز الأهلي في آخر ثلاث مواجهات له ضد الفيحاء في دوري المحترفين، محفاظًا على نظافة شباكه في جميع تلك المباريات، وإذا خرج بشباك نظيفة وفوز في هذه المباراة، فستكون ثاني أطول سلسلة له من هذا النوع أمام خصم في تاريخ دوري المحترفين، بعد سلسلة من خمس مباريات ضد الفتح بين نوفمبر 2013 وديسمبر 2015.

وفي المقابل، يذهب الفيحاء إلى جدة، بمعنويات مرتفعة بعد فوزه 2-1 على القادسية في الجولة الماضية، طامحًا إلى التقدم نحو منتصف الترتيب، إذ يحتل حاليًا المركز الـ12 بـ29 نقطة.