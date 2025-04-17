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أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخبنا الأول لكرة اليد مواجهتين من العيار الثقيل امام منتخب البرازيل وديا خلال الاسبوع الدولي من ٥ إلى ١١ مايو المقبل.

منتخب مصر لكرة اليد يلعب مع البرازيل وديا في مايو المقبل

ومن المقرر ان يواجه الفراعنة نجوم السامبا المنتخب البرازيلي يومي ٨ و١٠ مايو بمجمع صالات حسن مصطفي، وينتظر اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي موافقة الامن علي إقامة المباراتين بجمهور مجانا كهدية لعشاق كرة اليد المصرية، ومشاهد منتخبنا خامس العالم في صدام مع المنتخب البرازيلي الذي تألق في كاس العالم الأخير وظهر بنيولوك متطور جدا وإنه ي المونديال في المركز السابع