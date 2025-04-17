نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش والجباس في مؤتمر مباراة أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحضر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب نادي بيراميدز، ودودو الجباس مهاجم الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيراميدز أمام أورلاندو في جوهانسبرج بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بقاعة مؤتمرات استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الواحدة من ظهر الجمعة، على أن يكون المران الختامي للفريق في السادسة مساء على ملعب المباراة

يذكر أن ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج هو ملعب نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٠ والذي جمع بين أسبانيا وهولندا، ويتسع لحضور ٩٤ ألف متفرج.

