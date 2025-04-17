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أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي فاركو عدة مكاسب فنية خلال مواجهة الفريق أمام النادي الأهلي في إطار منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث استغل الجهاز الفني اللقاء للتعرف على إمكانيات عدد من لاعبي فريق مواليد 2003 و2005، الذين حصلوا على فرصة المشاركة والاحتكاك أمام خصم قوي.

فاركو يستفيد من مواجهة الأهلي بالتعرف على مواهب جديدة وتجهيز العائدين من الإصابة

كما استفاد فاركو من المباراة في تجهيز عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، بالإضافة إلى منح الفرصة للبدلاء، في خطوة تهدف إلى رفع جاهزيتهم للمواجهات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة كلا من محمد أيمن ومازن عادل وعمر رضا ومحمد عز مواليد 2003 وسيف رفيق مواليد 2005.

كما شارك كلا من أحمد البحراوي وأحمد جمال وأحمد فؤاد العائدين من إصابات تخطت مدتها 3 شهور.

وتُعد هذه المباراة محطة مهمة في إعداد الفريق للمرحلة القادمة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد خطاب لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري.