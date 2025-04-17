نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتطلع للثأر من القادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتأهب النصر لمهمة محفوفة بالمخاطر، عندما يلاقي القادسية يوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ28 لدوري "روشن" السعودي.

ويدخل النصر اللقاء باحثًا عن الثأر من القادسية الذي هزمه 1-2 في مرحلة الذهاب، علمًا أن الفريق العاصمي لم يعرف طريق الفوز على القادسية منذ 5 أعوام، إذ كانت مرة فاز عليه في يناير 2020 ضمن الجولة الخامسة لدوري المحترفين، ومنذ ذلك الوقت لم ينتصر عليه، وفي حال تحقيق القادسية للفوز في هذه المباراة، فستكون أطول سلسلة انتصارات له ضد النصر في عصر المحترفين، كما أن الحفاظ على نظافة شباكه في هذا اللقاء سيجعلها المرة الأولى التي ينجح فيها القادسية في الخروج بشباك نظيفة أمام النصر في مباراتين متتاليتين على أرضه.

ويسعى فريق المدرب الإيطالي بيولي، إلى مواصلة زخم الانتصارات وتضييق الخناق على وصافة الهلال، بعد الفوز على كل من الخلود والهلال بالنتيجة ذاتها 3-1 والرياض 2-1 في الجولات الثلاث الماضية.

ويحتل النصر المركز الثالث في الترتيب العام للدوري بـ57 نقطة، بينما يأتي القادسية خامسًا بـ52 نقطة.

وفي المقابل، يتسلح فريق المدرب الإسباني ميتشيل غونزاليس، في مواجهة النصر بسلسلة عدم الخسارة في آخر 6 مباريات له على أرضه في دوري المحترفين، بعدما حصد 4 انتصارات وتعادلين.

إلى ذلك، يتطلع قائد النصر كريستيانو رونالدو إلى تسجيل المزيد من الأهداف، بعد سجل ثنائية في مرمى الرياض الأسبوع الماضي، رفع بها رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري، متفوقا على المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب وصاحب المركز الثاني، بفارق 4 أهداف.

ويُسجل رونالدو هدفًا كل 98.5 دقيقة في دوري المحترفين هذا الموسم، وهو أفضل معدل تهديفي لأي لاعب سجل على الأقل خمسة أهداف هذا الموسم.