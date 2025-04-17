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أحمد جودة - القاهرة - قررت النائبة هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة، الترشح في انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين

وأكدت "حسني" عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها قررت الترشح لهذا المنصب من أجل عمل خطة استراتيجية حقيقية من أجل أولمبياد لوس انجلوس 2028.

على أن تتضمن هذا الخطة الدعم الفني والإجتماعي والتسويقي والإعلامي بخلاف الدعم السياسي الذي اكتسبه الكثير منا بالتواجد والعمل مع مؤسسات الدولة السيادية والبرلمانية.

وأضافت أن الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب ستكون داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو الثلاثاء المقبل الموافق 22 من نفس الشهر.

واشترطت لجنة اللاعبين الأولمبيين الحالية برئاسة آية مدني عدة اشتراطات وهي:

1- لجنة اللاعبين الأولمبيين يجب ألا تقل عن 5 أعضاء.

2- ألا يقل عمر المترشح عن 18 عاما.

3- ألا يكون المرشح قد تم توقيع أي عقوبة عليه بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.

4- يجب أن تتكون اللجنة من أغلبية اللاعبين الذين شاركوا وقت انتخابهم أو ترشيحهم على الأقل في بطولات على المستوى الدولي "بطولات العالم" أو المستوى الأولمبي في أحد أولمبياد "ريو دي جانيرو 2016 - طوكيو 2020 - باريس 2024".

وأكدت اللجنة أن التصويت سيكون مقتصرا على اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في أحد الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة.