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أحمد جودة - القاهرة - وصل الشيخ علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، إلى القاهرة، للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي، المقرر عقدها يومي 18 و19 أبريل الجاري بأحد فنادق القاهرة.

ياسر قمر يستقبل رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة عقب وصوله للقاهرة

وكان في استقباله المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، الذي حرص على استقباله والترحيب به عقب وصوله للقاهرة.

ويستعد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة لاستضافة الجمعية العمومية للاتحاد العربي لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024-2028.

وفي السياق ذاته، وصلت إلى القاهرة السيدة بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، للمشاركة في الفعاليات ذاتها، والتي ستشهد حضورًا واسعًا لشخصيات رياضية بارزة على المستوى العربي.

ومن المقرر أن تنطلق اجتماعات الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، حيث يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي جلسة لمناقشة عدة ملفات إدارية وفنية، تسبق اجتماع الجمعية العمومية المقرر في الحادية عشرة من صباح السبت، والذي سيشهد انتخاب مجلس إدارة جديد ومناقشة خطط تطوير اللعبة على المستوى العربي خلال المرحلة المقبلة.