نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخوض أول مرانه في جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، واستمر لمدة ساعة ونصف، وشمل العديد من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس شديد من أجل خوض المواجهة الهامة.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير غدا الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.