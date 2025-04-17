نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الخليج بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 28 بدوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والخليج

وسجل سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة 26 صنع كايو.

وعاد سالم الدوسري بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 85 صنع ميتروفيتش.

وسجل ميتروفيتش الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 89 صنع نيفيز وانتهت المباراة بينهم 3/0.

وبهذه النتيجة احتل الزعيم المركز الثاني كوصيفا برصيد 61 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و4 تعادلات وخسر 5 بينما ظل الخليج في المركز 10 برصيد 33 نقطة حيث انتصر خلال 9 وتعادل بستة وهزم بثلاثة عشر.