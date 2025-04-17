نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل سلبيا مع غزل المحلة بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي أحداث الشوط الأول لمباراة المصري وغزل المحلة بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة المقامة بينهما حاليا بالجولة الخامسة من منافسات كأس عاصمة مصر.

المصري يتعادل سلبيا مع غزل المحلة بالشوط الأول

وجاء تشكيل المصري في مواجهة غزل المحلة كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط..

ميدو جابر، أحمد علي عامر، حسين فيصل كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

ضمت قائمةالبدلاء: محمد شحاته، كريم العراقي، حسن علي، سامادو أتدجيكو، أمادو با، يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي، ليستويل أمانكونا.

في المقابل جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

أحمد النفراوي لحراسة المرمى

أسامة النجار، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، يحيى زكريا لخط الظهر

موري توريه، محمد بن شرقي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

حميدو فتاو، ابراهيم حسن، عماد ميهوب كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد بن حمودة.

جاءت قائمة البدلاء: عبد الراضي، محمد جابر، محمد حمدي زكي، خالد الأخميمي، أحمد ياسين، رشاد العرفاوي، محمد نبيه، أحمد فوزي، محمد أشرف.