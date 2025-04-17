نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكتسح الخليج بثلاثية نظيفة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الخليج بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 28 بدوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والخليج

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الهلال والخليج برتم سريع وسجل الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة 26 صنع كايو وارتطمت كرة الكسندر ميتروفيتش بالعارضة في الدقيقة 34 وانتهى الشوط الأول بينهم بفوز الهلال بهدف نظيف.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والخليج برتم هادئ نسبيا وقام مدرب الخليج بعدة تغييرات لكنه لم ينجح وعاد الدوسري بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 85 صنع ميتروفيتش وسجل ميتروفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 89 صنع نيفيز وارتطمت كرة كونستانتينوس فورتونيس بالعارضة في الدقيقة 90 وسجل صالح ابو الشامات هدف الخليج الأول لكن تم الغاؤه للتسلل في الدقيقة 90 وانتهت المباراة بينهم 3/0.

