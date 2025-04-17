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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب روبن أموريم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام ليون في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو

خط الوسط: دالوت، كاسيميرو، أوجارتي، دورجو.

خط الهجوم: برونو فيرناندز، هويلوند، جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليون في الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون عبر قناة beIN Sports 1HD، بتعليق المصري علي محمد علي.

