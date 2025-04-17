نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوماندوز الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد عبور طلائع الجيش.. قمة نارية أمام الأهلي غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "رجال"، إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 24 - 22،في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 10 - 9، وفي الشوط الثاني واصل أبناء ميت عقبة تفوقهم لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 24 - 22.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في الدور النهائي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".